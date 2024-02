information fournie par So Foot • 18/02/2024 à 23:18

Tony Mauricio : « Une prothèse de genou à même pas 30 ans, c’est quand même compliqué »

Il y a quelques jours, Tony Mauricio, joueur de Sochaux passé par la Ligue 1 et la Ligue 2, annonçait la fin de sa carrière à 29 ans en raison d’une grave blessure. Malgré la tristesse de devoir raccrocher les crampons, l’ancien milieu porte un regard éminemment positif sur sa carrière et les différentes personnalités qu'il a côtoyées.

Tu as décidé de prendre ta retraite sportive à seulement 29 ans. Pour quelles raisons exactement ?

Je voulais encore jouer, mais je ne pouvais plus. J’ai commencé à avoir des blocages en fin de saison dernière à un genou qui avait déjà subi une opération. Les examens ont révélé que des morceaux de cartilage se désagrégeaient : je souffrais d’arthrose. J’ai donc une nouvelle fois été opéré, et je pensais pouvoir reprendre normalement la saison suivante. Mais la douleur ne s’est pas arrêtée. Le chirurgien m’a appris qu’on ne pouvait plus rien faire : mon genou s’était juste trop dégradé.…

Propos recueillis par François Linden pour SOFOOT.com