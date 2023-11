information fournie par So Foot • 07/11/2023 à 15:41

Toni Kroos lance son Icon League

Contre Uno !

Gerard Piqué et la Kings League n’ont qu’à bien se tenir. Le projet est mystérieux et peu d’informations le concernant ont été révélées, mais il a d’ores et déjà été lancé. Toni Kroos, milieu de terrain du Real Madrid, a annoncé sur ses réseaux sociaux le lancement de la Icon League, en partenariat avec le youtuber allemand Elias Nerlich, connu au départ pour ses vidéos sur le jeu FIFA.…

