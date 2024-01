Toni Kroos hué en Arabie saoudite

Ce qui est sûr, c’est qu’il ne finira pas sa carrière à Riyadh.

Ce mercredi soir, les 23 000 fans réunis à Riyadh pour assister à la demi-finale de Supercoupe d’Espagne entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid (5-3, AP) ont vécu une soirée de rêve. Un score fleuve, un but historique, un autre plus gaguesque et des sifflets. Les premières huées sont ainsi apparues de manière assez incompréhensible durant le silence en hommage au récent défunt Franz Beckenbauer, avant de cibler un autre Allemand : Toni Kroos.…

QF pour SOFOOT.com