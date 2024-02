Toni Kroos estime que le but du RB Leipzig « devait être accordé »

Red Bull a perdu ses ailes.

À la sortie de la rencontre opposant le RB Leipzig au Real Madrid ce mardi soir (victoire 1-0 des Merengues ), un sujet est revenu sur toutes les lèvres, celui du but refusé à Benjamin Šeško pour une position de hors-jeu, signalée à l’encontre de son partenaire Benjamin Henrichs, dès les premières minutes du match. Le milieu de terrain allemand, Toni Kroos, s’est d’ailleurs penché sur le sujet, reconnaissant que l’arbitre Irfan Peljto aurait dû valider le but : « Je crois qu’en fin de compte, il siffle un hors-jeu parce qu’il (Benjamin Henrichs, NDLR) le gêne (à propos du gardien, NDLR) , mais le gardien n’atteint pas le ballon et c’est pour cela que le but devait être accordé. Il ne peut pas argumenter d’une autre manière » , a estimé le milieu madrilène auprès de Prime Vidéo Allemagne, après ce huitième de finale aller, disputé en Allemagne.…

JBC pour SOFOOT.com