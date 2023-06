Tommy Stroot, le loup de Wolfsburg

Il a trente-quatre piges, pas la moindre ride, une houppette façon Tintin et un faux air de Julian Nagelsmman. Lui, c'est Tommy Stroot, l'entraîneur des féminines de Wolfsburg et il s'apprête, déjà, à vivre sa première finale de Ligue des champions ce samedi soir.

On n’est encore qu’au mois de février lorsque Pep Guardiola et ses hommes, voyant le thermomètre s’affoler du côté de Londres, décident, de venir refroidir l’Emirates Stadium. Deux bons mois plus tard, le printemps a désormais allègrement pointé le bout de son nez et pourtant, les températures ne décollent toujours pas dans la capitale anglaise. Promis, le Catalan n’y est pour rien. Cette fois, ce sont Tommy Stroot et ses filles du VfL Wolfsburg qui viennent de glacer Arsenal à la 119 e d’une demie retour de Ligue des champions. Du haut de ses 34 berges, et pendant que Julian Nagelsmann, l’autre « Wunderkind » des bancs de touche, pointe à Pôle Emploi, l’entraîneur allemand compte bien terminer le boulot et mener les Louves vers un troisième sacre européen, neuf ans après le dernier conquis face au Tyresö Fotbollsförening. Retour sur une ascension fulgurante.

« Je veux aller travailler en jogging »

Sa carrière d’entraîneur, Tommy Stroot la débute très tôt. « J’ai entraîné mon petit frère quand il avait douze ans et moi quinze , rembobinait-il dans les colonnes de Sportbuzzer . Lors du premier match, j’ai été totalement surpris de devoir payer les arbitres. Je me suis retrouvé là avec mes 20 euros d’argent de poche et j’étais content qu’il y ait encore quelques parents sur le terrain pour donner un coup de main. » Une mésaventure qui ne le refroidit pas, loin de là : « À l’époque, j’ai dit à mes parents : « Je veux aller au travail en jogging ! » Je voulais faire quelque chose en rapport avec le football à plein temps. » Ça tombe bien, les filles du FSG Twist, qui partagent le même terrain d’entraînement que son frangin, recherche des bras pour coacher, il y devient adjoint et débute son aventure avec le football féminin. À tout juste dix-huit ans, il part finalement frapper à la porte du SV Victoria Gernsten, dont la section féminine et Stroot avec seront absorbées par le SV Meppen en 2011.…

Tous propos recueillis par FP, saut ceux de Tommy Stroot.

Par Florian Porta pour SOFOOT.com