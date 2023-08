information fournie par So Foot • 03/08/2023 à 11:55

Tom Brady entre au capital de Birmingham City

Here we go !

C’est par cette phrase, popularisée par Fabrizio Romano, que la légende du football américain Tom Brady a annoncé qu’il rejoignait le club de Birmingham City en tant qu’actionnaire. « Birmingham City est un club emblématique avec tant d’histoire et de passion. Faire partie des Blues est un véritable honneur pour moi » , a précisé l’intéressé dans un communiqué laconique. Le rôle et la part de Brady au sein du BCFC ne sont pour le moment pas connus.…

ARL pour SOFOOT.com