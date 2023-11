Tolisso : « J’ai l’impression que c’est ma première victoire en Ligue 1 »

Le soulagement est total dans le Rhône.

Le premier succès de la saison lyonnaise va faire beaucoup de bien à l’OL. « J’ai l’impression que c’est ma première victoire en Ligue 1 ! C’est magnifique, dans le sens où on a vraiment galéré pour gagner un match cette année. On n’a pas été exceptionnels, mais on a tout donné , savourait Corentin Tolisso au coup de sifflet final pour Canal +. Le plus important était de gagner et de voir tout le monde content dans le vestiaire, ça fait plaisir. Cette victoire fait énormément de bien, j’espère qu’elle va tout changer et qu’on va enchaîner, à jouer de mieux en mieux. Il en fallait une de victoire, c’était ce soir, j’espère que ça amènera que du positif. On est encore derniers, il faut rester humbles. »…

TB pour SOFOOT.com