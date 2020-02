Togo ? présidentielle : Faure Gnassingbé, déjà vainqueur ?

Ce samedi 22 février, les Togolais ont rendez-vous avec les urnes. En jeu ? L'élection de leur nouveau président, qui gouvernera le pays pour cinq ans. Le chef d'État sortant Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, se présente pour la quatrième fois. Pour le chef de l'Union pour la république (UNIR), le résultat ne fait aucun doute. À l'AFP et au journal Le Monde venu l'interroger depuis le palais présidentiel de Lomé, il s'est dit « serein et confiant » de l'emporter dès le premier tour. Un objectif facilement atteignable, tant le président s'est efforcé ces dernières années de tout mettre en ?uvre pour y parvenir.Si le bilan économique et sécuritaire joue en sa faveur ? le Togo reste à ce jour épargné par les violences en cours en Afrique de l'Ouest ?, c'est d'abord sur le plan politique que Faure Gnassingbé est gagnant. La révision de la Constitution, adoptée en mai 2019 sans consultation référendaire, lui a permis de se représenter une nouvelle fois. Et même de réitérer en 2025, les mandats passés et en cours n'étant pas pris en compte. Une décision qui a sapé tout espoir de l'opposition de voir le chef d'État se retirer de la vie politique.Lire aussi : Présidentielle au Togo : ce sera le 22 févrierUne occasion manquéeIl y a deux ans, tout espoir était encore permis. L'annonce du projet de révision de la Constitution ne passe pas pour les Togolais. Des milliers de personnes investissent alors les rues. L'opposition...