Timo Werner sur le point de retourner en Angleterre ?

Le début des chaises musicales ?

Entre blessures chroniques et maladresse toujours prononcée, Timo Werner vit un exercice 2023-2024 difficile à Leipzig. L’Allemand n’a pris part qu’à huit petites rencontres de son équipe, pour deux buts seulement. Mais l’attaquant continue encore de posséder une cote intéressante sur le marché, et il devrait selon toute vraisemblance quitter l’Allemagne cet hiver pour retrouver l’Angleterre, qu’il avait quittée à l’été 2022 après un passage compliqué à Chelsea. Sky Germany l’avait annoncé dans un premier temps ce samedi matin : Tottenham et Ange Postegoclou en particulier sont très intéressés par le joueur. Et les choses pourraient bien s’accélérer très rapidement, puisque le club de Leipzig a expliqué que le joueur manquerait un match amical de son équipe, prévu aujourd’hui, puisqu’il est « en négociations avec un autre club » .…

AL pour SOFOOT.com