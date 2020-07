Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TikTok va arrêter sous peu d'opérer à Hong Kong Reuters • 07/07/2020 à 07:23









TIKTOK VA ARRÊTER SOUS PEU D'OPÉRER À HONG KONG NEW YORK (Reuters) - TikTok va se retirer dans les prochains jours du marché de Hong Kong, a déclaré lundi à Reuters un porte-parole de la compagnie, une annonce intervenant après que plusieurs géants du numérique dont Facebook ont suspendu le traitement des demandes gouvernementales concernant leurs utilisateurs dans la région. L'application, propriété de la société ByteDance basée en Chine, a pris cette décision après l'instauration par Pékin d'une nouvelle loi de sécurité nationale dans l'ancienne colonie britannique. "A la lumière des événements récents, nous avons décidé d'arrêter les opérations de l'application TikTok à Hong Kong", a déclaré un porte-parole en réponse à une question de Reuters sur l'engagement de TikTok au marché hongkongais. La compagnie dirigée par Kevin Mayer, l'ancien patron de Walt Disney, avait indiqué par le passé que ses données n'étaient pas stockées en Chine. Elle avait aussi fait savoir qu'elle ne répondrait pas favorablement à d'éventuelles demandes du gouvernement chinois pour censurer des contenus sur la plateforme ou lui donner l'accès aux données de ses utilisateurs. Une source au fait de la question a déclaré que la région de Hong Kong était un petit marché et déficitaire pour TikTok, qui avait annoncé l'an dernier avoir attiré 150.000 utilisateurs à Hong Kong. Au niveau mondial, l'application a été téléchargée plus de deux milliards de fois via les portails d'achats d'Apple et Google au cours du premier trimestre cette année, d'après la société d'analyse Sensor Tower. TikTok a été conçu de manière à ne pas pouvoir être accessible depuis la Chine continentale, dans le cadre d'une stratégie destinée à attirer le plus grand nombre à travers le monde. (Echo Wang; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.