Tigres : le tour de magie du gardien et le bijou de Gignac

Pourquoi Lloris n’a pas fait ça contre l’Argentine ?

Les séances de tirs au but se jouent souvent dans les têtes, n’en déplaise aux apôtres de la « loterie » . Nahuel Guzmán l’a prouvé ce samedi face aux Whitecaps de Vancouver. Alors que les Tigres et les Canadiens ne parviennent pas à se départager à l’issue de ce 16 e de finale de Leagues Cup (compétition qui réunit des clubs américains et mexicains), les deux équipes doivent passer par les tirs au but. C’est là que le gardien argentin des Tigres commence à faire son show , juste avant la tentative de Ranko Veselinović. Tel un magicien, il fait mine de sortir un tissu interminable de sa bouche. Le pire : Sa technique fonctionne puisqu’il stoppe le tir au but du Serbe.…

LT pour SOFOOT.com