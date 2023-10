information fournie par So Foot • 21/10/2023 à 15:17

Tiémoué Bakayoko justifie son choix

Il a (enfin) disputé ses premières minutes avec son nouvelles couleurs, et il les attendait impatiemment.

Entré en jeu lors du match nul de Lorient contre l’Olympique lyonnais, Tiémoué Bakayoko a donc officiellement démarré sa saison en compagnie des Bretons. Pour Ouest-France , le milieu de terrain est d’ailleurs revenu sur les raisons qui l’ont poussé à signer en faveur des Merlus cette été : « Beaucoup diront que, après les clubs où je suis passé, aller à Lorient, c’est revenir en arrière. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Le plus important est d’être sur le terrain, peu importe le maillot que tu as sur le dos, et de performer. » …

