Thuram, un paradoxe tout neuf

Plutôt à son aise sur le front de l'attaque des Bleus contre les Pays-Bas, Marcus Thuram n'est pas parvenu à marquer. Son profil plaît pourtant à Deschamps qui a loué le travail de son numéro 9.

Marcus Thuram pourrait-il connaître sur le sol allemand un été similaire à celui d’Olivier Giroud, en terres russes, en 2018 ? À savoir être un rouage essentiel du dispositif Deschamps, mais un rouage sans un pion au compteur ? Le match de l’Intériste est un paradoxe à lui seul. Il a souvent pesé, fourrant son nez dans tous les bons coups de l’attaque bleue, et ce dès la quatrième minute où il est à l’origine du décalage sur Adrien Rabiot qui trouve Antoine Griezmann, en retrait, pour allumer la mèche de loin. C’est lui, aussi, qui trouve l’espace pour Rabiot (à nouveau), qui sert Griezmann (encore), pour ce qui est de toute évidence l’occasion la plus nette des Bleus, ce vendredi soir, à la Red Bull Arena de Leipzig. Précieux, mobile, jamais avare d’une course pour ouvrir le jeu au capitaine dans son dos, c’est encore lui qui s’évade un peu avant la demi-heure de jeu dans le dos de Van Djik pour se trouver seul face à Verbruggen. Son travail de pression sur la première ligne de sortie adverse lui a permis de gratter des miettes, et avec un peu plus de réussite, il aurait pu en faire un festin, mettant régulièrement en difficulté De Vrij, à la relance.

Mais, celui qui à 26 ans débute sa première compétition internationale en tant que titulaire, n’a pas marqué. Il n’a pas non plus cadré une frappe contre les Néerlandais. Dans un contexte où les Bleus viennent d’enchainer 180 minutes sans que leur attaque ne parvienne à trouver le chemin des filets, le manque d’efficacité peut-il relancer le débat qui a agité l’après Coupe du monde sur le poste de numéro 9 ? À l’approche des rencontres à élimination directe et le spectre des huitième de finale, peut-on voir Kylian Mbappé se glisser dans les habits de l’ancien Guingampais, afin d’offrir à Deschamps l’opportunité de conserver son 4-4-2 hybride ?…

Par Hugo Lallier, au Leipzig Stadion pour SOFOOT.com