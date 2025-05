Les actions de qualité, gages d’une stabilité à long terme en des temps incertains

information fournie par ODDO BHF AM • 05/05/2025 à 15:49

En période d'incertitude, les actions de qualité offrent stabilité, résilience et croissance durable selon nous. Quelles en sont les caractéristiques ?

Les marchés de capitaux ont complètement changé de cap. Alors qu'au début de l'année, les actions américaines étaient encore privilégiées, l'imprévisibilité du président américain Donald Trump, illustrée notamment par sa décision d'augmenter fortement les droits de douane sur les importations, a inversé la tendance et alimente désormais une volatilité persistante. Dans un contexte mondial marqué par une montée des conflits et des risques géopolitiques, l'incertitude semble faire partie intégrante de la stratégie de Trump. Il est difficile de distinguer les menaces réelles de simples déclarations. Face à cette situation, flexibilité et vigilance sont essentielles, tout en gardant le cap sur les tendances de long terme susceptibles de perdurer au-delà de cette phase instable.

En relevant unilatéralement les droits de douane, les États-Unis abandonnent l'ordre commercial multilatéral. Ils prennent le risque d'une guerre commerciale avec leurs principaux partenaires commerciaux. Compte tenu du niveau des droits décidés, Trump fait peser des risques sur l'économie mondiale qui ne peuvent être évalués de manière fiable à ce stade.

Les États-Unis eux-mêmes seront affectés par la politique commerciale de Trump. L'augmentation des droits de douane renchérira le coût des produits importés. Dans la mesure où ces produits ne peuvent être remplacés par des biens produits localement, les prix à la consommation augmenteront aux États-Unis, réduisant d'autant le revenu disponible des ménages américains. Les droits de douane auront, pour les foyers américains, le même effet qu'une taxe supplémentaire sur la consommation.

La nouvelle politique tarifaire affaiblira le dollar américain. Cela entraînera des pertes de change pour les investisseurs étrangers détenant des actions ou des obligations américaines. En affaiblissant le dollar, Trump compromet le financement du déficit budgétaire américain par les investisseurs étrangers.

(...)

