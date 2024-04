Thomas Tuchel fulmine après un penalty oublié sur une grossière « erreur d’enfant »

Comment dit-on « It’s a fucking disgrace » en allemand ?

Thomas Tuchel l’avait mauvaise après le match nul entre son Bayern Munich et Arsenal en quarts de finale aller de Ligue des champions (2-2). L’entraîneur allemand estime qu’un penalty grossier a été oublié pour les Bavarois à un moment crucial de la rencontre. Sur un six mètres à la 66 e minute de jeu, et alors que le Bayern menait 1-2, David Raya a adressé une passe courte à Gabriel dans sa surface. Le défenseur brésilien s’est alors saisi du ballon de ses mains pour le replacer et refaire la remise en jeu. Une action atypique qu’a laissé se disputer l’arbitre, le Suédois Glenn Nyberg, mais qui aurait logiquement dû être sanctionnée d’un penalty pour une faute de main.…

FL pour SOFOOT.com