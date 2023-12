information fournie par So Foot • 18/12/2023 à 15:26

Thomas Müller sort sa vidéo traditionnelle d’après tirage au sort

Saint-Thomas, lanceur de bonne nouvelle pour les Romains.

Alors que le Bayern Munich se déplacera au stade olympique de Rome pour affronter la Lazio lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions, l’attaquant allemand de 34 ans a envoyé une petite vidéo, rappelant celle postée en 2021 avant d’affronter le PSG : « Rome, we are coming, let’s go FCB ! » …

JBC pour SOFOOT.com