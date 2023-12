information fournie par So Foot • 19/12/2023 à 17:01

Thomas Müller prolonge son contrat jusqu’en 2025

Les cadres sont fixés.

Après Manuel Neuer et Sven Ulreich, le Bayern Munich a tout juste prolongé Thomas Müller jusqu’en juin 2025. Arrivé dès l’année 2000 dans les équipes jeunes du club bavarois, le Raumdeuter originel a tout gagné avec le Bayern et ne compte pas s’arrêter là : « Je suis heureux que mon parcours au FC Bayern se poursuive. Je veux contribuer au succès de l’équipe et du club tout entier avec, je l’espère, de nombreux titres. » …

LP pour SOFOOT.com