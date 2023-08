Thierry Henry sur le banc des Bleuets, vraiment une bonne idée ?

Thierry HENRY during the Ligue 1 Uber Eats match between Reims and Marseille at Stade Auguste Delaune on March 19, 2023 in Reims, France. (Photo by Loic Baratoux/FEP/Icon Sport)

La FFF devrait acter ce lundi la nomination de Thierry Henry au poste de sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, vacant depuis le licenciement de Sylvain Ripoll. Une garantie médiatique, mais surtout un pari sportif avec deux rendez-vous en ligne de mire : les Jeux olympiques de Paris et l'Euro 2025.

Ce n’est plus qu’une question d’heures. Ce lundi, jour de Comex de la FFF, Thierry Henry devrait retrouver le costume de numéro 1, qu’il n’a plus endossé depuis deux ans et demi. Annoncé à Bournemouth en février 2021, pressenti pour s’installer sur le banc de la Belgique cet hiver puis cité comme possible adjoint de Julian Nagelsmann à Paris au printemps, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco et du CF Montréal est attendu comme le nouveau sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. « S’il dit oui, ce sera lui, évidemment, pour des raisons d’image et de statut » , glissait un membre du Comex il y a quelques jours dans L’Equipe . Mauvaise nouvelle pour les abonnés d’Amazon Prime et CBS, qui devront semble-t-il se passer de leur consultant star, incontournable sur les plateaux – autant pour son expertise que pour ses vannes. La Fédé s’apprête à signer un joli coup médiatique avec un nom qui claque et une personnalité tranchant clairement avec l’austérité de l’ère Ripoll. En attendant de voir si le pari portera ses fruits sportivement.

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com