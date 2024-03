information fournie par So Foot • 24/03/2024 à 23:18

Thierry Henry : « Rien n’est acquis pour personne »

Thierry Henry n’a pas encore sa liste en tête.

Interrogé sur les Jeux olympiques en conférence de presse avant la rencontre amicale opposant l’équipe de France U23 aux États-Unis, le sélectionneur des Bleues s’est d’ailleurs montré assez clair : « Il y a ce qu’ils vont faire avec leurs clubs, et comment ils vont terminer la saison. Rien n’est acquis pour personne, il va falloir qu’ils montrent ce qu’il y a à montrer ce lundi soir. Ça passe par là… On va regarder leurs matchs en club, bien sûr, on va essayer de voir tout le monde. » …

FC pour SOFOOT.com