Thierry Henry : « Ma génération doit aller vers les jeunes, essayer de comprendre les codes »

Présenté ce mardi au siège de la FFF, Thierry Henry a officiellement entamé son aventure comme sélectionneur des Espoirs, à neuf jours de son premier match contre le Danemark. Morceaux choisis de la conférence de presse de l'homme censé « incarner l'ambition olympique de la fédération », dixit Philippe Diallo.

Les Bleuets entrent dans une nouvelle ère. Thierry Henry a endossé le costume de sélectionneur de l’équipe de France Espoirs ce mardi, boulevard de Grenelle, intronisé par le président de la fédération Philippe Diallo. Deux de ses adjoints, Gaël Clichy et Gérald Baticle, étaient également présents. Le staff n’est pas encore au complet puisqu’il reste à trouver un entraîneur des gardiens, Rémy Vercoutre ayant été bloqué par l’OL. « Heureux de revenir et porter le coq » , Titi s’est prêté au jeu du grand oral pour lancer son mandat, à treize jours du coup d’envoi des éliminatoires de l’Euro 2025 et à onze mois des Jeux olympiques de Paris. « Il nous fallait quelqu’un qui puisse incarner l’ambition olympique de la fédération , a souligné Philippe Diallo. Par son expérience du haut niveau, sa capacité à dialoguer avec les jeunes générations, à pouvoir convaincre les clubs de nous libérer les joueurs le moment venu, son expérience de joueur de haut niveau mais aussi d’une sélection de premier plan, il nous semblait réunir toutes les qualités pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés : nous qualifier pour l’Euro 2025 et monter sur le podium olympique en 2024. »

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’abandonner une vie épanouissante à la télé pour replonger dans un boulot de technicien ? …

Propos recueillis par Quentin Ballue, au siège de la FFF pour SOFOOT.com