Thierry Henry encense Kevin De Bruyne

Thierry et Kevin, une histoire de cœurs.

Auteur de l’égalisation face au Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions, Kevin De Bruyne a tapé dans l’œil de l’ancien des Gunners , Thierry Henry. Démis de son poste d’entraineur adjoint des Diables Rouges en février, l’attaquant français le connait bien et a assumé sa pensée sur le joueur sur le plateau de CBS après le match : « Je pense qu’il est le joueur le plus intelligent que j’ai jamais vu de ma vie. ». Dans un jeu de questions-réponses avec Jamie Carragher, Henry a placé le Cityzen à la table des plus grands. Selon lui, le Belge est un joueur dont l’équipe a besoin, à l’instar de Xavi et Iniesta au FC Barcelone « Ils imprimaient le tempo. Quand ils n’étaient pas là, on n’était pas la même équipe », analyse-t-il.…

AC pour SOFOOT.com