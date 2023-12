information fournie par So Foot • 19/12/2023 à 18:11

Thibaut Courtois annonce son forfait pour l’Euro avec classe

Courtois, au sens propre.

Thibaut Courtois ne participera pas à l’Euro à cause de sa blessure, qui l’empêchera d’être à 100%. Le gardien du Real Madrid a expliqué ce mardi au média belge Sporza sa décision de déclarer forfait à sept mois de l’ouverture du championnat d’Europe qui aura lieu en Allemagne : « En raison de ma blessure, il n’y aura de toute façon pas d’Euro pour moi. […] Je ne vais pas y aller pour être dans le but à 80%, alors que nous avons d’autres bons gardiens. Je mets mon honneur de côté et ne serai qu’un supporter parmi d’autres en juin qui espérera qu’on décrochera un titre européen. » …

JBC pour SOFOOT.com