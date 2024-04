Théo Chendri, requiem for a stream

Après avoir vu Messi en calbar au FC Barcelone, déchanté au FC Nantes, tenté de se relancer au Danemark et en Espagne, c’est désormais la Kings World Cup que Théo Chendri vise. Il pourrait notamment y retrouver son ancien éphémère coéquipier Gerard Piqué. Mais comment l’unique Français à avoir été formé à la Masia s’est retrouvé dans cette situation ?

Comme on se retrouve ! Dix ans après, Théo Chendri et Gerard Piqué vont peut-être se recroiser, avec toujours un ballon rond au centre de la discussion, puisque le premier candidate à 26 ans à une place dans la sélection française pour la Kings World Cup organisée par le second au Mexique. En 2014, Théo n’était pas un jeune entrepreneur, mais un jeune footballeur. En l’occurrence, il a 16 ans et est au centre de formation du FC Barcelone. C’est d’ailleurs encore aujourd’hui le seul Français à avoir squatté la fameuse Masia. À l’époque, le milieu de terrain est annoncé comme un crack. Il a même la chance de goûter à quelques séances d’entraînement avec l’élite du football mondial. Il s’en souvient, comme si c’était hier. « J’étais en U17 , se remémore-t-il depuis Colomiers où il évolue cette saison en N3, le cinquième échelon français. Mon coach, Javier Garcia Pimienta (actuellement à Las Palmas, NDLR) , m’appelle le samedi soir vers 21h, et il me demande : “T’es à Barcelone demain ? Vous n’avez pas prévu de bouger avec ta maman ?” On était off le dimanche, mais je lui ai répondu qu’on restait dans le coin. “Dans ce cas, rendez-vous demain matin, 10h, devant le vestiaire des pros.” Un an avant, j’étais au Pôle Espoirs. Je reste bouche bée pendant plusieurs secondes, je capte pas trop ce qu’il me dit. »

Ils me demandent si je veux des chaussettes épaisses ou fines… Moi, je ne sais pas, je veux juste des chaussettes !…

Par Tanguy Le Seviller pour SOFOOT.com