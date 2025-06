Théâtre et Barbey d'Aurevilly à l'écrit du bac de français en première

Un demi-million d'élèves de première générale et technologique passent vendredi matin l'épreuve anticipée du bac de français, avant que les terminales ne prennent la suite lundi avec la philo ( AFP / MARTIN BUREAU )

Avec une dissertation sur le théâtre ou un commentaire sur un texte de Jules Barbey d'Aurevilly en voie générale, le poète Richard Rognet ou la littérature d'idées en voie technologique, les élèves de première ont commencé à plancher vendredi matin sur l'écrit du bac français.

Un demi-million d'élèves de première générale et technologique (389.359 inscrits en voie générale, 145.942 en voie technologique) passent l'épreuve anticipée du bac de français. Ils ont commencé à travailler à 08H00 sur leurs sujets et ont jusqu'à 12H00 pour rendre leur copie.

Pour le baccalauréat général, ils ont le choix entre un commentaire de texte sur un extrait du roman "L'Ensorcelée" de Jules Barbey d'Aurevilly (1854) et une dissertation sur le théâtre. Trois sujets sont proposés pour cette dissertation, portant sur "Le Menteur" de Pierre Corneille (1644), "On ne badine pas avec l'amour" d'Alfred de Musset (1834) et "Pour un oui ou pour un non" de Nathalie Sarraute (1982).

La dissertation porte chaque année sur un texte issu du programme, construit autour de quatre grands genres littéraires: roman, poésie, théâtre et littérature d'idées. Pour chaque genre, les élèves ont étudié une œuvre, parmi trois proposées avec, en plus, des lectures associées.

Pour la voie technologique, les lycéens avaient le choix entre un commentaire de texte portant sur un extrait du recueil "Elégies pour le temps de vivre" de Richard Rognet (2012), ou bien un exercice de contraction de texte et un essai portant sur une oeuvre littéraire à visée argumentative (littérature d'idées). Pour ce sujet, ils devaient travailler soit sur "Gargantua" (1534) de Rabelais, soit sur "Les Caractères" (1688) de La Bruyère, soit sur la "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne" (1791) d'Olympe de Gouges, les trois oeuvres au programme.

Pendant l'année de première, les lycéens étudient quatre œuvres, une par genre littéraire, avec, en plus, des lectures associées ( AFP / PhiLippe LOPEZ )

Le français fait partie des épreuves dites terminales du bac, qui représentent au total 60% de la note finale du baccalauréat, avec 40% dévolus au contrôle continu sur deux ans.

L'épreuve écrite de français compte coefficient 5 en voie générale et technologique. Elle sera suivie d'un oral de français, doté également d'un coefficient 5, à partir du 23 juin et jusqu'au 4 juillet, selon les académies.

L'an prochain, pour la première fois, les lycéens de première générale et technologique passeront une autre épreuve anticipée, en mathématiques.

Les élèves de terminale générale et technologiques démarrent quant à eux lundi leurs écrits du bac avec l'épreuve de philosophie, avant les épreuves de spécialités de mardi à jeudi puis le grand oral entre le 23 juin et le 2 juillet.