Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales remporte un contrat à 1,5 milliard d'euros pour équiper les futures frégates de la marine allemande Reuters • 17/11/2020 à 22:25









PARIS (Reuters) - La société Thales a annoncé mardi soir avoir remporté un contrat à 1,5 milliard d'euros pour la fourniture de systèmes de combat à bord des futures frégates de la marine allemande. Ce système équipera les quatre frégates "multimission" MKS 180 qui seront construites sous le contrôle de la société néerlandaise Damen Schelde Naval Shipbuilding. Il s'agit du troisième plus gros contrat dans l'histoire de Thales, a précisé à Reuters Patrice Caine, le président-directeur général du groupe d'électronique de défense. (Tim Hepher; version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.