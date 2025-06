Thaïlande: Paetongtarn, Première ministre héritière du clan Shinawatra

La Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra, le 19 juin 2025 à Bangkok ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

La Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra, au centre d'une crise gouvernementale qui pourrait l'évincer, est l'héritière de la dynastie politique la plus puissante du pays qui lui a déjà donné deux chefs du gouvernement, tous les deux renversés par un coup d'Etat militaire.

A 38 ans, "Ung Ing", son surnom, a connu une ascension fulgurante depuis son entrée en politique au sein du parti familial Pheu Thai fin 2022. D'abord pendant la campagne pour les législative de 2023, puis en étant élue à la tête du gouvernement en août 2024.

Mais son patronyme est indissociable des tensions qui divisent le royaume depuis plus de deux décennies, entre des élites conservatrices et militaro-royalistes, et des électeurs avides de changement. Son père Thaksin, Premier ministre de 2001 à 2006, puis sa tante Yingluck (2011-2014) ont été évincés du pouvoir par l'armée.

Et un an seulement après son arrivée à la tête du pays, elle est sur un siège éjectable à la suite d'un appel téléphonique avec l'ancien dirigeant cambodgien Hun Sen.

La fuite de l'enregistrement de sa conversation, qui visait à apaiser les frictions à la frontière, a provoqué l'effondrement de sa coalition.

Les conservateurs du Bhumjaithai, principaux soutiens de Pheu Thai, lui ont reproché son ton trop révérencieux face au vétéran cambodgien et d'assimiler à un opposant un général thaïlandais chargé de surveiller une partie de la frontière.

La Thaïlande a connu une dizaine de coups d'Etat depuis la fin de la monarchie absolue en 1932 et les militaires conservent une influence considérable dans la politique nationale, ce qui a relancé les rumeurs de renversement.

- Charisme et répartie -

Née le 21 août 1986, Paetongtarn est la troisième enfant de Thaksin, un ancien policier qui a fait fortune dans les télécoms avant de se lancer en politique.

Elle a grandi à Bangkok puis a étudié l'hôtellerie au Royaume-Uni. Elle gérait d'ailleurs cette partie de l'empire familial quand elle s'est lancée en politique.

Paetongtarn est le visage du "soft power" de la famille qui souhaitait attirer la nouvelle génération.

Très active sur les réseaux sociaux, elle partage avec ses abonnés sur Instagram -- plus d'un million -- des photos de sa vie familiale et de ses activités mondaines. Souvent parée de vêtements de marque, ou de rouge, couleur du parti, elle se démarque des costume-cravate ou des uniformes militaires. Et en 2019, pour son mariage avec un pilote de ligne, elle a organisé deux réceptions fastueuses dans la capitale thaïlandaise et à Hong Kong.

Mais ceux qui ne voyaient en elle qu'une marionnette de Thaksin ont été surpris par son charisme, ses réparties, et son courage lors de la campagne législatives de mai 2023 quand, enceinte, elle avait participé à des meetings sous une chaleur écrasante.

Deux semaines avant le scrutin, elle avait donné naissance à son deuxième enfant, un garçon qu'elle présentait alors comme son "pouvoir secret" pour son premier rendez-vous électoral.

Pheu Thai avait pourtant fini deuxième derrière les réformistes de Move Forward, depuis dissous. Et en octobre 2023, elle avait été élue à une majorité écrasante comme cheffe du parti familial, avant d'accéder au poste de Première ministre sein d'une coalition incluant des partis pro-armée.