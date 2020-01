Thaïlande : la police vend aux enchères un véhicule chargé de drogue

L'erreur n'aura finalement pas de conséquences. Grâce à l'honnêteté d'un garagiste et du nouveau propriétaire d'un véhicule, la police thaïlandaise a échappé à une bien belle bavure. Comme le dévoile la BBC, la police chargée de la lutte contre le trafic de stupéfiants a mis en vente un véhicule saisi l'année dernière dans le cadre d'une affaire de drogue. Moyennant la somme de 586 000 bahts, soit un peu plus de 17 000 euros, un acheteur s'est logiquement offert la voiture, une Honda CR-V.Lire aussi EXCLUSIF. Des avocats mis en cause en marge d'un procès pour trafic de drogueMais alors qu'il a confié sa nouvelle acquisition à un garagiste afin qu'il y apporte quelques retouches, ce dernier découvre pas moins de 94 000 pilules cachées dans le pare-chocs, des amphétamines. Quand le véhicule avait été saisi il y a quelques mois, 100 000 pilules avaient été retrouvées dans la banquette arrière sans faire davantage de recherches, ce qui, selon les autorités, ne se reproduira pas.Lire aussi « Zone interdite » pourrait avoir fait perdre 37,5 millions d'euros à la douaneLes deux hommes récompensés« Selon la procédure, nous faisons des recherches à l'intérieur de chaque véhicule que nous recevons, et celui-ci n'a pas fait exception, explique le secrétaire général du bureau de contrôle des stupéfiants. Nous n'avons cependant pas pu trouver ces pilules, probablement parce qu'elles étaient bien cachées. » La drogue a...