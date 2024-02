Thaïlande: faible croissance à 1,9% en 2023

Le Premier ministre Srettha Thavisin à Bangkok le 7 février 2024. ( AFP / LILLIAN SUWANRUMPHA )

La croissance de la Thaïlande, deuxième économie d'Asie du Sud-Est, a ralenti en 2023, sous l'effet d'exportations en berne, a indiqué lundi l'agence nationale de statistiques.

Le produit intérieur brut (PIB) du royaume a progressé de 1,9% sur l'année, selon le Conseil national de développement économique et social (NESDC), qui tablait sur 2,5%.

Entre octobre et décembre, le PIB a baissé de 0,6% par rapport au trimestre précédent, en données ajustées des variations saisonnières.

Après une année 2022 à 2,5% de croissance, la Thaïlande affiche une dynamique parmi les plus faibles de la région, derrière le Vietnam, l'Indonésie ou les Philippines, qui ont atteint ou dépassé la barre des 5% en 2023.

Le pays, qui dépend grandement des exportations, a souffert de la baisse de la demande mondiale, dans un contexte marqué par le ralentissement de la Chine, l'un de ses principaux partenaires commerciaux.

L'agence gouvernementale anticipe une croissance comprise entre 2,2% et 3,2% en 2024, en ligne avec l'amélioration attendue de la conjoncture mondiale et le rebond du tourisme.

Le gouvernement table sur 35 millions de touristes en 2024, contre 28 millions en 2023.

"On peut s'approcher de 4% avec des mesures accélérées de dépenses publiques et le rétablissement des investissements privés (...) ou si les exportations et le tourisme sont meilleurs que prévu", a réagi Anusorn Tamajai, ancien membre du conseil d'administration de la banque centrale thaïlandaise, dans une déclaration écrite transmise à l'AFP.

Le nouveau Premier ministre Srettha Thavisin a promis cette année de redistribuer 10.000 bahts (250 euros) à des dizaines de millions de Thaïlandais, une mesure phare qui pourrait booster la croissance de 0.5 à 1 point en 2024 et 2025 selon la Banque mondiale.

Mais le financement de cette politique suscite des tensions et rend sa mise en application encore incertaine.