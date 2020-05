Tests : les trois erreurs du gouvernement

Catherine Hill est épidémiologiste. Elle a travaillé à l'Inserm, à Harvard ainsi qu'à l'Institut Gustave-Roussy de Villejuif. Elle a également fait partie du conseil scientifique de l'Agence du médicament, où elle fut l'un des rares soutiens du docteur Irène Frachon, qui venait de révéler l'affaire du Mediator. Ses travaux ont notamment porté sur les causes et l'évaluation des dépistages du cancer. Elle a également réalisé les premières études chiffrant la mortalité liée au Mediator.

Sur ce sujet, lire aussi notre dossier Médiator, anatomie d'un scandale sanitaire

Le Point : Alors que la France se déconfine, de nouveaux foyers de contamination au Covid-19 sont réapparus, notamment en France et en Corée du Sud. Faut-il s'en inquiéter ?

Catherine Hill : Oui, la situation en France reste préoccupante. En Corée du Sud, le virus ne circulait pratiquement plus. En France, sa propagation a été ralentie grâce au confinement, mais il n'a jamais cessé de circuler. Les situations sont donc très différentes. En Corée du Sud, on a observé un total de 260 décès du Covid-19 à la date du 14 mai pour une population de 51 millions d'habitants, et le nombre de personnes contaminées n'augmente que très lentement depuis plusieurs semaines ; globalement, l'épidémie y est donc contrôlée. La population sud-coréenne a été très largement testée : nous savons qu'à

... Lire la suite sur LePoint.fr