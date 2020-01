Terrorisme : pourquoi l'armée américaine veut-elle se retirer d'Afrique ?

Les soldats américains vont-ils quitter l'Afrique pour d'autres contrées ? Les ressources que le Pentagone consacre à l'Afrique ou au Moyen-Orient « pourraient être réduites et ensuite redirigées, soit pour améliorer la préparation de nos forces aux États-Unis soit vers le Pacifique », a en effet déclaré le chef d'état-major américain, Mark Milley. Le général américain est arrivé dans la nuit de dimanche à lundi à Bruxelles pour une réunion du comité militaire de l'OTAN mardi et mercredi. « Nous sommes en train d'élaborer des options pour le ministre » américain de la Défense Mark Esper, a-t-il dit à quelques journalistes dont l'AFP. Cette réflexion se fait « en coordination avec nos alliés et nos partenaires dans les zones concernées ».Les États-Unis veulent réduire le nombre de leurs militaires déployés à travers l'Afrique au cours des prochaines années et se concentrer davantage sur la réponse aux menaces posées par leurs concurrents russes et surtout chinois. Une annonce faite simultanément au sommet de Pau qui réunit les protagonistes du G5 Sahel, auquel les États-Unis contribuent financièrement, à hauteur de 60 millions d'euros. Le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie ont été invités par le président français Emmanuel Macron, qui souhaite à la fois renforcer la légitimité contestée des militaires français déployés sur place et mobiliser les alliés européens.Lire aussi G5...