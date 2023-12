Tenas, més que une doublure

Pour sa première apparition chez les pros face au Havre après l’expulsion de Gianluigi Donnarumma, Arnau Tenas a bluffé les supporters du PSG. Une prestation qui étonne beaucoup moins ceux qui le connaissent depuis des années. Portrait d’un gardien fort en caractère et doué des deux pieds.

Certains entrent sans frapper. Arnau Tenas fait partie de ceux-là. Arrivé dans la capitale cet été sur la pointe des pieds, avec un contrat court et une présentation à coups de tweets, l’Espagnol devait être deuxième, voire troisième gardien au PSG. Puis il y a eu ce concours de circonstances : Gigio Donnarumma qui prend un carton rouge sur une belle boulette, Keylor Navas absent pour une blessure aux lombaires et le voilà lancé dans le grand bain pour son premier match professionnel, avec le champion de France réduit à dix face à un HAC très pressant. Une relance offrant l’ouverture du score et sept parades plus tard, le portier de 21 ans se mue en héros d’une victoire 2-0 arrachée en Normandie. À 1 200 km de là, sa famille retranchée dans sa maison de Vic en banlieue de Barcelone admire les exploits du fiston, pas vraiment différents de ce à quoi il les avait habitués quand il domptait les cages de la Masia.

Dans les pas de Victor Valdés

« C’est un grand gardien, il a toutes les qualités techniques, tactiques et la personnalité, juge Pau Moral, entraîneur à la Masia entre 2014 et 2021, mais surtout voisin des parents d’Arnau, qu’il a vu grandir sur les terrains du Vic Riuprimer. Ce qui lui manquait, c’était l’opportunité. Il l’a eue et a prouvé. Je pense qu’il peut devenir l’un des plus grands. Il a cette bonne étoile. Tous n’ont pas forcément de la chance, surtout en tant que gardien, mais lui, il semble même avoir ça ! » Mais la chance, ça se provoque. Arrivé au pensionnat barcelonais dès l’âge de 10 ans chez les benjamins, Tenas a décidé cet été de quitter la Catalogne pour s’offrir un bol d’air français. Il a fait confiance à Luis Enrique, qui l’avait appelé avec la Roja alors qu’il ne comptait aucun match pro au compteur, et à un projet parisien qui lui offrait plus de place que l’effectif du Barça.…

Tous propos recueillis par AEC.

Par Anna Carreau pour SOFOOT.com