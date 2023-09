Temps additionnel à rallonge : Zvonimir Boban se paie la FIFA

Ce n’est pas le paradis sur l’île de Zvonimir.

Nouveauté de ce début de saison, le temps additionnel à rallonge, n’a que très peu d’adeptes. Directeur du football de l’UEFA, Zvonimir Boban s’est, à son tour, montré critique envers cette décision de la FIFA, dans un entretien accordé à Marca : « Il y a trop de jeu. Le calendrier est fou. […] Les joueurs sont très fatigués de ces rythmes et maintenant nous voulons gagner plus de minutes dans les moments les plus difficiles. Quand on est fatigué, c’est après une heure de jeu. […] Les 30 dernières minutes sont les plus difficiles quand on joue à un niveau professionnel. Mais ils s’en moquent. » …

FP pour SOFOOT.com