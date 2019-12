Tempête Fabien : 15 départements placés en vigilance orange

À l'approche de la tempête « Fabien », 15 départements sont désormais placés en vigilance orange pour vents violents, vagues-submersion et pluie-inondation en raison de la forte tempête qui soufflera dans le Sud-Ouest la nuit prochaine et qui sera accompagnée de très fortes vagues sur le littoral atlantique, selon Météo-France.L'alerte pour vents violents concerne les départements de la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques ainsi que, désormais, l'Ariège, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Dans le sud-est du pays, la vigilance inondation sur les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Vaucluse a été levée samedi, aux alentours de 16 heures.Cette "forte tempête hivernale" d'une intensité plus marquée que celle du 13 novembre selon Météo-France, a déjà donné en fin d'après-midi des averses et fortes rafales avec des pointes à 110-120 km/h sur les côtes bretonnes, jusqu'à 148 km/h sur le littoral basque à Socoa (Pyrénées-Atlantiques). Après une accalmie, le vent devait se renforcer progressivement en cours de nuit, en rafales de plus en plus violentes, jusqu'à 130-140 km/h près des côtes, jusqu'à 120 km/h localement dans les terres, avec un pic prévu entre 22 heures et 5 heures, selon l'organisme de surveillance météo.Parcs et jardins fermés à BordeauxLa Gironde, en...