TELEFONICA DISCUTE D'UNE FUSION ENTRE O2 ET VIRGIN MEDIA MADRID/LONDRES (Reuters) - Telefonica, numéro un des télécommunications en Espagne, a engagé des discussions en vue d'une fusion de sa filiale britannique de téléphonie mobile O2 avec Virgin Media, câblo-opérateur contrôlé par le groupe américain Liberty Global, a-t-on appris vendredi de deux sources proches du dossier. Le groupe espagnol étudie différentes options pour O2 depuis que la Commission européenne a empêché en 2016 un rachat de sa filiale au Royaume-Uni par Three UK, contrôlé par CK Hutchison Holdings, pour 10,3 milliards de livres (11,7 milliards d'euros environ au taux de change actuel) ont expliqué plusieurs sources bancaires. Un rapprochement entre O2 et Virgin Media modifierait le paysage des télécoms au Royaume-Uni aux dépens d'Hutchison et Vodafone qui ne possèdent ni l'un ni l'autre un réseau de téléphonie fixe pour leur clientèle grand public. Il pourrait aussi permettre à Telefonica de monétiser partiellement O2 et donc de réduire son endettement, qui atteignait 37,74 milliards d'euros fin 2019, tout en conservant une présence au Royaume-Uni, l'un de ses marchés stratégiques avec l'Espagne, l'Allemagne et le Brésil. L'une des sources a précisé que les discussions privilégiaient l'hypothèse de la création d'une coentreprise à 50-50. Sur le Nasdaq, l'action Liberty Global a fini la journée sur un bond de plus de 14%. Telefonica est présent depuis 2006 sur le marché britannique et O2 y comptait 25,8 millions d'abonnés à la fin de l'an dernier. Virgin Media revendique pour sa part six millions d'abonnés à ses offres de télévision par câble et 3,3 millions de clients dans la téléphonie mobile. (Belén Carreño et Pamela Barbaglia, avec Paul Sandle, Nathan Allen et Bhargav Acharya; version française Marc Angrand)

