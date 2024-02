information fournie par So Foot • 11/02/2024 à 13:57

Teemu Tainio revient sur son transfert manqué à Manchester United

La guerre, c’est nul.

De Teemu Tainio, on se rappelle un sourire charmeur, des transversales chirurgicales et une endurance de marathonien. Les supporters auxerrois, eux, se souviennent surtout de son départ mouvementé pour Tottenham à l’été 2005. Un transfert forcé, pour celui qui arrivait alors au bout de son contrat avec l’AJA et n’avait pas souhaité prolonger. Mais avant de donner son accord aux Spurs , Tainio aurait pu s’engager avec Manchester United. C’est l’histoire que l’ancien milieu de terrain finlandais a choisi de détailler à Sky Sports, dans un témoignage teinté de nostalgie.…

AB pour SOFOOT.com