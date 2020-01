Tech africaine : levée record de 2 milliards de dollars US en 2019

La tech africaine a raflé la mise en 2019. Les start-up africaines ont fait tomber dans leur escarcelle plus de 2 milliards de dollars selon Partech Africa. Devenu depuis 2017 le baromètre de référence du secteur, le rapport annuel Partech Africa ? qui dispose aujourd'hui de bureaux à Dakar et Nairobi ? décrypte le paysage du capital-investissement africain en compilant des dizaines de milliers d'informations recueillies et vérifiées directement sur le terrain. « Nous réalisons un travail sur l'écosystème qui nous permet de drainer l'information. Quand on recueille une information, on appelle systématiquement nos partenaires », détaille Cyril Collon, General Partner de Partech Africa. La structure qu'il codirige avec le Sénégalais Tidiane Dème reconnaît que ses propres hypothèses de départ ont été très vite dépassées, avec deux années d'avance. Les fondateurs du fonds plaçaient à 2020 le franchissement symbolique du milliard de dollars, seuil qui sera franchie dès 2018 comme le reconnaît non sans une pointe de malice Cyril Collon : « Tout s'accélère. Nous avions pressenti cette trajectoire, mais elle va beaucoup plus vite. »Lire aussi Huawei : « L'Afrique mérite d'avoir les technologies les plus avancées »Le growth stage s'installe, l'amorçage se densifiePremier enseignement majeur de l'étude qui confirme la maturité du secteur : les levées réalisées par les start-up se densifient, tant au niveau du flux que du...