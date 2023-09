information fournie par So Foot • 10/09/2023 à 17:02

Tchouaméni n’a pas douté avec le Real

Même pas un petit peu ?

Pas toujours titulaire et au meilleur de sa forme l’an dernier pour sa première saison sous le maillot du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni assure avoir pris son mal en patience. Serein quant au fait qu’il parviendrait à se faire sa place. « Il y a des dynamiques dans le football. Après, le plus important, c’est de rester calme, de toujours rester fidèle à sa ligne directrice, que ce soit sa mentalité mais surtout son éthique du travail , a-t-il affirmé à Téléfoot. Mais à partir du moment où tu ne doutes pas de toi-même et que tu continues surtout à travailler, les choses vont se remettre en place. »…

TB pour SOFOOT.com