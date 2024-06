Tchouaméni : « J'ai horreur des extrêmes »

Mbappé-Tchouaméni, même combat.

Présent en conférence de presse ce dimanche midi, Aurélien Tchouaméni a été questionné, comme ses petits camarades avant lui, sur son avis à propos de l’actualité politique en France. « Dans le groupe, tout le monde a le droit d’avoir son opinion. On a eu des messages forts via Kylian et Marcus, qui ont donné leur point de vue. Je le partage, dans la vie de tous les jours, j’ai horreur des extrêmes. Je suis plus pour une politique d’unité, je pense que c’est ce qui représente le mieux la France. Je ne vais rien rajouter de nouveau, j’incite tout le monde à aller voter et à prendre conscience que chaque vote aura une importance primordiale » , a répondu le milieu de terrain du Real Madrid. « L’histoire du communiqué, c’est quelque chose dont on a parlé ensemble, mais on n’en a pas reparlé car il y a eu le match. C’est un sujet qui va refaire surface. Il y a 25 joueurs, je n’ai pas parlé avec tous, je n’ai pas l’arrogance de dire qu’on a tous la même vision des choses » , a-t-il précisé.…

AL, avec CG, à Paderborn pour SOFOOT.com