Taylor Swift ne rachètera pas le plus vieux club professionnel du monde

C’est une drôle d’histoire qui trouve son dénouement ce vendredi par un communiqué du club, mais qui aura eu le mérite de divertir son monde. La dernière Une du tabloïd Weekend Sport a été consacrée aux rumeurs qui entouraient un possible changement de propriétaire du club anglais de Notts County. La chanteuse Taylor Swift était visiblement intéressée par le rachat du plus vieux club encore professionnel au monde, qui évolue actuellement en League Two, soit l’équivalent de la D4.…

