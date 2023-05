Taxer les plus riches ? Pannier-Runacher "préfère une France championne des emplois plutôt championne des impôts"

La taxation des plus aisés est l'une des pistes mises en avant par France Stratégie dans le rapport remis à l'exécutif sur le thème de la décarbonation de l'économie.

Agnes Pannier-Runacher, le 24 novembre 2022, à Bruxelles ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Comment négocier le virage vert de l'industrie française? Après la grand-messe de l'exécutif lors du sommet "Choose France", où des milliards d'euros d'investissements ont été annoncés, notamment autour de "l'industrie verte" défendue par Bruno Le Maire, le gouvernement a reçu les recommandations de France Stratégie, qui plaide pour l'alourdissement de la dette publique et la taxation des plus riches. "Un accroissement des prélèvements obligatoires sera probablement nécessaire" , estiment ainsi les auteurs du rapport remis à Elisabeth Borne, qui jugent qu'il "pourrait être assis sur le patrimoine financier des ménages les plus aisés", par le biais d'un nouvel impôt. Interrogée sur la pertinence d'un ISF vert, la ministre de la Transition énergétique affiche ses réserves, dans la lignée des autres membres du gouvernement.

Pannier-Runacher se méfie du "Y a qu'à faut qu'on"

"Nous sommes le pays qui taxons le plus fort, quasiment, au monde, les hauts revenus", a fait valoir Agnès Pannier-Runacher, à l'antenne de franceinfo , vendredi 26 mai. "C'est un peu l'effet facile", juge la ministre affichant sa réserve face au "y a qu'à, faut qu'on, il suffit d'augmenter les taxes". "Je préfère une France qui soit championne des emplois, qu'une France championne des impôts, a t-elle ajouté. "Je préfère que la France réoriente massivement ses soutiens fiscaux vers la décarbonation", déclare la ministre.

Mardi, Olivier Véran avait tenu cette ligne, à l'antenne de France Inter . "Est-ce que ça passe par la fiscalité? Je ne crois pas!", avait pour sa part estimé le porte-parole du gouvernement. "Si une taxe suffisait à transformer notre pays et verdir la planète, ce serait formidable, mais je ne crois pas que ce soit l'enjeu", avait-il ajouté. Selon lui, "l'enjeu est de nous embarquer tous dans des changements de comportement, de modes de consommation et de production".