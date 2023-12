Tanguy Coulibaly s’engage avec Montpellier

Même pas besoin d’attendre le mercato à Montpellier.

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, Michel Der Zakarian avait même annoncé son arrivée après la défaite à Monaco (2-0) dimanche. Tanguy Coulibaly a finalement vu son transfert vers Montpellier être officialisé ce lundi. Sans club depuis la fin de son contrat avec le VfB Stuttgart l’été dernier, l’attaquant formé au Paris Saint-Germain peut évoluer sur les côtés, mais également dans l’axe. Un renfort intéressant pour le secteur offensif montpelliérain qui manque parfois de profondeur de banc et qui ne peut déjà plus se passer d’Akor Adams et de Moussa Al Taamari. « Je suis très content d’avoir enfin signé. Mon objectif est tout simplement de pouvoir rejouer au foot, prendre du plaisir sur le terrain, aider les coéquipiers et le club à atteindre ses objectifs » , a expliqué le principal intéressé via les canaux de communication du club pailladin.…

EL pour SOFOOT.com