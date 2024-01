Takefusa Kubo veut se sentir protégé par les arbitres

Le Neymar japonais.

À la sortie de son match disputé ce mardi contre Alavés (1-1), pour le compte de la 19 e journée de Liga, Take Kubo, joueur de la Real Sociedad et futur adversaire du PSG en Ligue des champions, s’est plaint des coups qu’il reçoit au cours des rencontres. « Il y a des joueurs qui me font du mal et je crois que les arbitres doivent me protéger un peu plus » , explique le Nippon au micro de DAZN.…

JBC pour SOFOOT.com