Taïwan: des fleurs et de l'encens pour dire adieu au bâtiment emblématique du séisme

Démolition de l'immeuble Uranus endommagé par un séisme, à Hualien (Taïwan) le 5 avril 2024 ( AFP / I-Hwa CHENG )

Au pied de l'immeuble de verre qui penche dangereusement, une grue a commencé son travail de démolition vendredi à Hualien, épicentre du puissant séisme taïwanais.

Comme c'est la tradition à Taïwan, des fruits, des fleurs et de l'encens ont été disposés en offrandes pour la cérémonie de démolition du bâtiment "Uranus", érigé il y a près de 40 ans au centre de la ville côtière.

L'édifice de 10 étages est devenu emblématique du tremblement de terre de mercredi, le plus puissant à Taïwan en 25 ans.

Il penche à 45 degrés depuis que la moitié de son premier étage s'est effondrée sous l'effet de la secousse de magnitude supérieure à 7.

Vendredi, les autorités ont annoncé qu'elles allaient commencer à le démonter.

Mais elles ont d'abord préparé une table d'offrandes devant le bâtiment affaissé pour assurer une démolition en douceur et pour "apaiser les âmes perdues" des personnes tuées dans le tremblement de terre.

"Nous offrons des sacrifices et prions pour bénir les travaux de démolition de l'immeuble Uranus", lance une voix par haut-parleur.

Démolition de l'immeuble Uranus endommagé par un séisme, à Hualien (Taïwan) le 5 avril 2024 ( AFPTV / Yan ZHAO )

Des chips, des nouilles instantanées, des bouteilles de soda et des billets pliés pour les morts ont été placés à côté de paniers de fleurs et d'un récipient contenant des bâtons d'encens.

Les rites culturels traditionnels tels que la bénédiction d'une nouvelle maison ou les offrandes aux esprits après l'achat d'un terrain sont monnaie courante à Taïwan.

- "Reprendre une vie normale" -

La cheffe du comté de Hualien, Hsu Chen-wei, et d'autres fonctionnaires portant des gilets de chantier s'inclinent devant le bâtiment affaissé.

Démolition de l'immeuble Uranus endommagé par un séisme, le 5 avril 2024 à Hualien (Taïwan) ( AFP / I-Hwa CHENG )

Chacun allume un bâton de papier Joss, imprimé avec diverses représentations terrestres et traditionnellement brûlé lors de cérémonies destinées à honorer ancêtres ou divinité.

Puis une grue rose commence à briser les pans de verre qui recouvrent l'immeuble "Uranus", révélant la façade intérieure de briques alors que la pluie commence à tomber.

"Nous espérons achever la démolition dans les deux semaines afin que les habitants de Hualien puissent reprendre leur vie normale", a ensuite déclaré Hsu Chen-wei aux journalistes.

"L'Uranus a été construit en 1986. Toutes les structures vieillissent avec le temps, les tremblements de terre et bien d'autres facteurs", explique la responsable locale.

Elle espère que la population ne revivra pas la "situation de panique" traversée pendant le séisme.

Mais vers 13H00, une importante réplique a secoué la ville de Hualien, au point d'inquiéter l'équipe de chantier : Le bâtiment semblait pencher de plus en plus dangereusement vers l'avant.

Les ouvriers ont alors accéléré le processus et commencé à insérer des barres métalliques géantes pour stabiliser la structure.

À l'intérieur d'un étage supérieur, l'AFP a pu voir un piano couché sur le côté, entouré de débris provenant d'un appartement endommagé par le tremblement de terre.

À ce jour, le séisme a fait au moins 10 morts et plus de 1.100 blessés. Des centaines de personnes restent bloquées autour du parc national de Taroko, un massif montagneux aux gorges profondes dont les routes d'accès ont été bloquées par des chutes de pierres et des glissements de terrain.

Des secouristes cherchent des survivants dans l'immeuble Uranus endommagé par un séisme, le 3 avril 2024 à Hualien (Taïwan) ( AFPTV / STR )

Des équipes de secours ont été mobilisées dans tout Taïwan, déployant des hélicoptères, des drones et des équipes pédestres accompagnées de chiens pour rechercher les disparus.

"Les sauveteurs ne baissent pas les bras et poursuivent leurs recherches dans les montagnes pour retrouver les survivants du tremblement de terre", a déclaré le vice-président élu de Taïwan, Hsiao Bi-khim, les qualifiant de "véritables héros d'un Taïwan résilient".