Tactique : Haller-Malen, la paire d’as

À l’origine de 7 buts et 4 passes décisives sur les 4 derniers matches de Bundesliga, Sébastien Haller et Donyell Malen sont les locomotives d’un train jaune et noir qui pourrait s’envoler vers le titre de champion d’Allemagne, ce samedi.

L’un a courageusement écarté la maladie alors qu’il n’avait même pas eu l’occasion de disputer la moindre minute sous le maillot du BvB, l’autre a alterné entre les blessures et l’incapacité à être décisif pendant plusieurs mois. Les difficultés rencontrées par Sébastien Haller et Donyell Malen ne sont évidemment pas comparables, tant l’échelle entre les deux combats n’avait rien à voir, mais la saison n’a été facile pour personne. Avec 19 buts et 14 passes décisives en 72 rencontres depuis son arrivée dans la Ruhr en juillet 2021, Malen peine à rentabiliser les 30 millions investis par Dortmund. Pendant la première partie de saison, le Néerlandais n’était qu’un dynamiteur inconstant qui plafonnait à 2 services et aucune réalisation en championnat. Un total famélique pour un joueur qui a côtoyé toutes les catégories des jeunes des Oranje depuis les U15, façonné ensuite à l’Ajax puis post-formé à Arsenal avant d’exploser au PSV.

Des lacunes naturellement partagées un temps par Haller, qui a logiquement emprunté un chemin plus sinueux et pour qui le « plus grand miracle » est de toute façon d’être auprès de ses coéquipiers, comme l’a justement signalé Edin Terzić le week-end passé. Une saison terne sur le papier pour les deux attaquants donc… À moins que le printemps ne fasse pas fleurir que les arbres. 6-1 face à Cologne, 4-0 infligé à Francfort, 6-0 contre Wolfsburg, 5-2 face à Gladbach, 0-3 à Augsbourg… Jusqu’ici endormi, le duo se connecte, surchauffe et enflamme la Bundesliga en étant décisif à chaque match depuis la mi-mars, permettant ainsi au Borussia d’enregistrer 5 larges succès et 2 nuls en 7 rencontres. Des chiffres tonitruants qui permettent à Dortmund de regarder droit dans les yeux un Bayern étonnamment instable, jusqu’à avoir l’occasion de faire tomber sa couronne ce samedi après-midi, après 11 ans de règne.…

Par Matthias Ribeiro pour SOFOOT.com