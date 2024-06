Tactique : à quoi s’attendre lors de ce Pays-Bas-France

Après avoir réussi à enfermer l’Autriche avec un plan bien ficelé, l’équipe de France a rendez-vous, vendredi, avec des Pays-Bas qui n’ont, eux aussi, pas tout fait parfaitement lors de leur premier saut face à la Pologne. Voici ce qu’il faudra surveiller lors du combat à venir.

➩ Pourquoi les Bleus ont éteint l’Autriche ?

Puisqu’on ne sait jamais exactement quelle équipe de France on va voir sur le gazon avant un grand tournoi, la première virée de la caravane tricolore dans cet Euro allemand promettait, ce pour un paquet de raisons. Parmi elles, il était autorisé d’émettre des doutes sur la faculté des Bleus à résister au cocktail sur lequel bosse Ralf Rangnick depuis son arrivée sur le banc de l’Autriche : un football fiévreux, où des joueurs énergiques tournent au pressing haut, au jeu vertical, à l’intensité et aux doutes de leurs proies. Ils ont, en réalité, passé le test avec une autorité et un calme qui seront très certainement encore des marqueurs de leur aventure. Sur la pelouse de Düsseldorf, lundi soir, l’équipe de France, dont la capacité d’adaptation reste toujours aussi stupéfiante, s’est présentée avec un plan précis, bien ficelé, dont il a vite été possible de voir l’objectif. Un objectif assez simple, qu’il est possible de résumer ainsi : si votre adversaire adore construire des châteaux de sable, ne lui donnez pas de sable. L’Autriche a fait un match sérieux, discipliné, mais n’a, simplement, pas eu l’opportunité de jouer le match qu’elle avait envie de jouer. Les Bleus, qui n’ont, encore une fois, pas eu besoin d’être brillants pour repartir avec les poches pleines, en sont, bien sûr, les premiers responsables.

L’idée était d’éviter de leur donner le ballon dans des zones dangereuses.…

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com