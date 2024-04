information fournie par So Foot • 02/04/2024 à 19:28

Taclé par Bölöni, Oukidja dézingue l'animation défensive du FC Metz

Le groupe vit bien.

Après la défaite du FC Metz contre Monaco samedi (2-5), László Bölöni a tiré à boulet rouge sur son gardien Alexandre Oukidja. Celui-ci a couté un but aux Grenats en tentant une passe du talon sous la pression de Folarin Balogun, une bourde pour laquelle il s’est excusé. « Même si tu gagnes 3-0, tu ne fais pas ça ! C’est un manque de respect vis-à-vis de lui-même, de ses coéquipiers, du staff, du club, des supporters » , pestait son coach, en ajoutant que le portier serait sanctionné. Et trois jours plus tard, le calme n’est toujours pas revenu en Lorraine……

QB pour SOFOOT.com