Suspension d’Israël : pourquoi ça coince ?

Alors que le gouvernement israélien perpétue sa politique génocidaire dans la bande de Gaza, les différentes sélections sportives israéliennes continuent à disputer des compétitions internationales, sans (pour le moment) être inquiétées par d’éventuelles sanctions. Une impunité qui n’a pas l’air d’embêter la FIFA et les hautes instances, bien au contraire.

Le 6 juin dernier, en Estonie, Israël obtenait une précieuse victoire (3-1) dans la course à la qualification au Mondial 2026. Deuxièmes dans leur groupe de qualification, devant l’Italie qui a un match en retard, les Bleu et Blanc peuvent rêver de Coupe du monde, compétition qu’ils n’ont pas disputée depuis 1970. Mais pendant ce temps-là, à 3 094 kilomètres, le gouvernement israélien continue ses actes génocidaires dans la bande de Gaza. Depuis plus de 17 mois, Benjamin Netanyahu & Cie ont transformé la bande de Gaza en enfer sur terre, multipliant les bombardements et utilisant la famine comme arme de guerre. À l’heure actuelle, on compterait depuis octobre 2023 plus de 56 156 de morts (dont 15 613 enfants) dans la bande de Gaza d’après l’UNICEF, alors que 100% de la population est menacée de famine, comme l’avance l’ONU.

Alors comment imaginer les clubs et les sélections sportives israéliennes continuer à participer à des compétitions internationales, comme ce fut le cas lors des derniers Jeux olympiques ? « Lorsqu’une institution reçoit plusieurs preuves et décide délibérément de ne pas prendre de mesures et protège un contrevenant, elle ne devrait pas s’étonner que le mot “complicité” lui soit attribué », s’insurge Susan Shalabi. La vice-présidente de la Fédération palestinienne de football (PFA) et rapporteuse du dossier israélien à la FIFA pointe du doigt l’inaction des hautes instances, notamment la FIFA : « En se montrant silencieuse et en n’agissant pas, la FIFA cautionne en quelque sorte les actions d’Israël, c’est un vrai problème. » En effet, la FIFA et les hautes instances sportives n’ont pris – pour le moment – aucune mesure, ni sanction à l’encontre de la fédération israélienne (IFA).…

* Algérie, Arabie saoudite, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Mauritanie, Oman, Qatar, Syrie et Yémen.

