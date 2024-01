Suspension annulée pour Regragui, qui sera présent pour le reste de la CAN

Le Maroc souffle un bon coup.

C’était l’une des images de cette CAN : la tension plus que palpable entre Marocains et Congolais à la fin de leur match de poules cette semaine. Chancel Mbemba et Walid Regragui étaient au cœur d’une grosse embrouille, ce qui avait valu au sélectionneur marocain d’être suspendu pour quatre matchs, dont deux avec sursis. Le technicien avait déjà purgé la moitié de sa suspension en étant à l’écart face à la Zambie, mais il sera finalement présent sur le banc des Lions de l’Atlas pour leur huitième de finale face à l’Afrique du Sud ce mardi. La CAF l’a annoncé ce vendredi : Regragui a finalement été blanchi par la commission d’appel de l’instance, après écoute de la défense de la Fédération Royale Marocaine de Football. Rachid Benmahmoud, qui avait fait un intérim d’un match, retrouve ainsi son rôle d’adjoint.…

AL pour SOFOOT.com