Surprise, Al-Hilal enchaîne un 32e succès de suite !

Hors d’atteinte pour un petit moment.

Quasiment assuré du titre en Saudi Pro League, Al-Hilal ne s’est pas arrêté en si bon chemin sur la pelouse d’Al-Khaleej, en filant la migraine aux coéquipiers de l’ancien Guingampais Pedro Rebocho, sur un score large (1-4). En l’absence d’Aleksandar Mitrović, Malcom s’est notamment fendu d’un doublé, bien secondé par Saleh Al-Shehri et Abdullah Al-Hamdan (sur penalty). Ce 25 e succès des Bleu et Blanc de Jorge Jesus sur la scène interne représente ni plus ni moins que la 32 e victoire consécutive, toutes compétitions confondues, du plus grand club saoudien, qui compte bien pousser le plus loin possible son nouveau record mondial.…

AL pour SOFOOT.com