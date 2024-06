Sur quelle chaîne regarder le match Pays-Bas-France ?

Sans être méchant avec l’Autriche et la Pologne, c’est le vrai choc de ce groupe D et l’une des affiches attendues des phases de poules de cet Euro 2024 : ce soir, l’équipe de France affronte les Pays-Bas. Avec ou sans Kylian Mbappé masqué et incertain à cause d’une vilaine blessure au nez contractée contre l’Autriche après un contact musclé avec Kevin Danso lundi dernier lors de la courte victoire des Bleus (1-0) pour leur entrée en lice dans ce tournoi.

Objectif huitièmes de finale

Objectif du soir pour les hommes de Didier Deschamps : s’emparer seuls de la première place et assurer leur qualification pour les huitièmes de finale. Les Pays-Bas de Memphis Depay s’étaient eux aussi imposés de justesse face à la Pologne pour leur premier match.…

SF pour SOFOOT.com